2022/09/29 | 20:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yqr-EnoNrLU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عماد المسافر: تشرين إنتهت بتسلم الكاظمي السلطة وعادت بعد ضعف حظوظ الكاظمي | مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عماد المسافر: تشرين إنتهت بتسلم الكاظمي السلطة وعادت بعد ضعف حظوظ الكاظمي | مع هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).