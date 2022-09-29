منتخبنا ينعش آماله في نهائيات كأس آسيا لكرة الصالات بفوزٍ خماسي على نظيره العُماني

2022/09/29 | 20:19 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويفلح لاعبونا بإعادةِ توازنهم في المجموعةِ قبل الجولةِ الثالثة والأخيرة.

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