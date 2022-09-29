لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي تقرر هبوط هذا الفريق

2022/09/29 | 20:22 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأندية العراقية تعاني من أزمات مالية كبيرة (الاتحاد العراقي لكرة القدم)

قررت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس، منح أندية القوة الجوية والطلبة ودهوك الرخصة للمشاركة في دوري الكرة الممتاز للموسم 2022-2023.

وفي بيان رسمي نشره الاتحاد العراقي لكرة القدم على حساباته في مواقع التواصل، أكد أن مشاركة دهوك ستكون مشفوعة بغرامة مالية قدرها 25 مليون دينار عراقي (17 ألف دولار تقريباً)، بسبب عدم إكمال بعض النواقص والملاحظات التي أشارت إليها لجنة التراخيص، في أثناء زيارتها الميدانية لملعب النادي.

وعلى صعيد متصل، أكد البيان أن لجنة استئناف التراخيص قررت نقض القرار المرقم 1، واعتبار نادي القوة الجويّة مستوفياً لجميع المستلزمات المطلوبة لمنح الرخصة، للمشاركة في مسابقة الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023.

وقررت لجنة استئناف التراخيص تعديل القرار المرقم 2، واعتبار نادي الطلبة غير مستوفٍ لمستلزمات منح الرخصة وعدم منحه الرخصة، مع السماح له بالمشاركة في الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023، بعد تسديد غرامة مالية مقدارها 50 مليون دينار عراقي (34 ألف دولار تقريباً).

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وقررت اللجنة التصديق على قرار لجنة التراخيص المرقم 3، واعتبار نادي الديوانية غير مستوفٍ لمستلزمات منح الرخصة وعدم منحه الرخصة للمشاركة في الدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023، نظراً لصدور قرار حظر تسجيل اللاعبين لثلاث فترات، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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