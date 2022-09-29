2022/09/29 | 20:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مستثمرون عرب، في إقليم كردستان، خسارة ملايين الدولارات، إثر تعرض استثماراتهم إلى عمليات نصب واحتيال “كُبرى”، تورطت فيها مؤسسات حكومية فضلاً عن متنفذين، وذلك عبر استخدام عقود وأختام مزورة، تمكنوا خلالها من بيع وحدات سكنية ومحال تجارية، بأموال “خيالية”، دون محاولة السلطات الكردية التدخل المباشر ومنع هذه التجاوزات، التي حصلت بدواعٍ قومية صريحة، بحسب […]

ظهرت المقالة خسائر بملايين الدولارات..



استثمارات العرب تُصادر في إقليم كردستان والسلطات عاجزة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خسائر بملايين الدولارات.. استثمارات العرب تُصادر في إقليم كردستان والسلطات عاجزة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خسائر بملايين الدولارات.. استثمارات العرب تُصادر في إقليم كردستان والسلطات عاجزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).