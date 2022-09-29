التخطيط تحدد 3 استراتيجيات لتمكين المرأة

2022/09/29 | 20:43 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، 3 استراتيجيات لتمكين المرأة في المجتمع، فيما أكدت وجود انخفاض حاد بمستوى محو الأمية.

وقالت وكيل وزارة التخطيط ازهار حسين في لقاء ضمن فعاليات ملتقى الرافدين، إن “وزارة التخطيط مسؤولة عن وضع استراتيجيات لمختلف القطاعات ومن ضمنها تمكين المراة”، مبينة أن” الاستراتيجيات تتألف من 3 محاور: محو الامية والمحاضرات، والمؤشرات المتذبذبة والتمكين الاقتصادي”.

وأضافت، أن “محور التمكين الاقتصادي يتناول مجموعة من المؤشرات من النساء التي تتسلم رواتب من الدولة والنساء اللواتي يتسلمن الرواتب من الحماية الاجتماعية”، لافتة الى أن “تلك المؤشرات أظهرت خلال السنتين الأخيرتين زيادة طفيفة، وأظهرت ايضا أن حالة الوفيات جراء الإجهاض والولادات تصل لواحدة مقابل كل 100 الف حالة”.

وأشارت إلى أنه “في سوق العمل لدينا مسح يخص المرأة أظهر أن نسبة النساء العاملات تقل عن 10%”، موضحة أن “المؤشرات خلال السنتين الاخيرتين أكدت وجود تذبذب حاد وانخفاض كبير في مستوى محو الامية، وزيادة طفيفة في نسب النساء العاملات”.

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