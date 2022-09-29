2022/09/29 | 20:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني القيادية في الاتحاد الوطني الكردستاني الا طالباني تكشف لـ”المركز الخبري ” عن مستجدات المباحثات بشأن كرسي الرئاسة

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