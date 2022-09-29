2022/09/29 | 20:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، تمديد السقف الزمني للتقديم على استمارة النقل والاستضافة بين الجامعات والكليات للسنة الدراسية 2023/2022 واستمارة نقل الطلبة الوافدين.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تعلن تمديد التقديم الى قناة النقل والاستضافة واستمارة نقل الوافدين المركز الخبري الوطني.

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