بالوثائق .. الغزي يطلب عرض استقالة الكتلة الصدرية على البرلمان

2022/09/29 | 21:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طلب المستشار القانوني في مجلس النواب محمد الغزي،اليوم الخميس، عرض استقالة نواب الكتلة الصدرية على أعضاء البرلمان لمناقشتها من كافة الجوانب الفنية والقانونية لما لذلك من تأثير على التمثيل الحقيقي لمجلس النواب.

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