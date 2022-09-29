شرطة الديوانية تلقي القبض على متهمين إثنين بالتسليب والمواد المخدرة

2022/09/29 | 21:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز من شرطة محافظة الديوانية القبض على متهمين اثنين بالتسليب والمواد المخدرة.

وقال مصدر في إعلام شرطة المحافظة أن “قوة من مكافحة اجرام الديوانية القت القبض على متهم قام بتسليب مركبة اجرة نوع (افيو) تحت تهديد السلاح بعد استئجار صاحبها”.

واضاف “كما القت مفارز من شرطة قضاء الحمزة الشرقي القبض على شخص آخر مطلوب قضائيا، وعثرت بحوزته على مواد تستخدم لتعاطي المواد المخدرة”.

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