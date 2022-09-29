شرطة ميسان: القبض على (78) متهماً بقضايا جنائية مختلفة خلال (10) أيام

2022/09/29 | 21:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة ميسان، اليوم الخميس، القبض على 78 متهماً بقضايا جنائية مختلفة، خلال الـ(10) أيام الماضية ضمن قاطع البلدة.

وقالت المديرية في بيان، إن “مفارزها ضمن القاطع المذكور وبالاشتراك مع الأجهزة الامنية والاستخبارية وبإمرة مدير قسم البلدة العميد إسماعيل رسن زوير، نفذت سلسلة عمليات أمنية في عموم قاطع المسؤولية، لمتابعة المطلوبين وتنفيذ مذكرات القبض، حيث تمكنت من إلقاء القبض على (متهمين بالإرهاب ومتهم بالقتل العمد و(4) بالاحتيال وآخرين تنوعت بين التهديد والشروع والايذاء وحيازة الاسلحة”.

وأشارت الى “اتخاذ الاجراءات القانونية بحق جميع المتهمين وإحالتهم للقضاء اصولياً”.

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