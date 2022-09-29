لجنة التراخيص تتراجع عن قرارها باستبعاد نادي القوة الجوية من منافسات الدوري الممتاز (وثيقة)

2022/09/29 | 21:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت لجنة استئناف التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن قرارها السابق باستبعاد نادي القوة الجوية من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2023.

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