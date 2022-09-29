متقاعدون يعبرون عن انزعاجهم بسبب تأخر رواتبهم الموطنة على مصرف الرشيد

2022/09/29 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تستمر ادارة مصرف الرشيد في التخبط بقراراتها وادارتها لمصالح عملائها لتصل الى حد تأخير تسليم مستحقات المتقاعدين رغم اطلاقها في المصارف الاخرى وسط استياء المتقاعدين. ومتنعت ادارة المصرف عن صرف رواتب المتقاعدين بذرائع غير مبررة ومبهمة بعد ان اعلنت في وقت سابق من ايقاف التقديم على سلف عملائها دون سابق انذار.وتعاني ادارات المصارف في العراق من ازمة كبيرة وصلت الى حد ابرامها صفقات فساد كبيرة اوصلت وزير المالية السابق علي علاوي من الاستقالة احتجاجا على فسادها.

يشار الى ان هيئة التقاعد اعلنت صباح اليوم الخميس، اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الاول، بعدها اعلنت المصارف باطلاق الرواتب بأستثناء الرشيد الذي يتأخر في صروف رواتب الموظفين ايضا.

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