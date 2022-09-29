وفاة الطفل

2022/09/29 | 21:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر في مديرية صحة ⁧‫أربيل‬، اليوم الخميس، ⁩بوفاة الطفل وانيار الذي ولد يوم أمس بعد استشهاد والدته ⁧‫ريحان كنعاني‬⁩.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الطفل وانيار الذي ولد يوم أمس توفي بعد استشهاد والدته ⁧‫ريحان كنعاني‬⁩ جراء القصف الايراني على ⁧‫كويسنجاق".

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