مصدر يكشف لـ(واخ) لقاء خميس الخنجر للسيد مقتدى الصدر

2022/09/29 | 21:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن لقاء جمع رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بمقر اقامته في الحنانة النجف الاشرف”.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، لوكالة خبر برس (واخ) ان “رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر اجتمع اليوم الخميس مع بعض القيادات السياسية، بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”، موضحا ان “الاجتماع لم يعلن عنه ولم يعرف حتى الان نتائجه”.

يتبع…

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