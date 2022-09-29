ميسان.. توزيع دفعة جديدة من قطع الأراضي السكنية للشرائح المشمولة بالتخصيص (صور)

2022/09/29 | 21:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزّعت الحكومة المحلية في ميسان، اليوم الخميس ، دفعة جديدة من قطع الأراضي السكنية في مديرية بلدية العمارة التي خصصت لشرائح (الموظفين من الرقابة المالية وقوى الأمن الداخلي واتحاد الحقوقيين)”.

وقال محافظ ميسان علي دواي لازم، أن “القطع التي وزعت هذا اليوم بلغ عددها (158) قطعة أرض سكنية وزّعت بعد استكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية للمعاملات المستوفية للشروط”.

واضاف أن “محافظة ميسان مستمرة في فرز قطع الأراضي السكنية من بلدية العمارة وبلديات ميسان التي ستوزع في دفعات متتالية على جميع الشرائح المشمولة بالتخصيص ومن ضمنها الموظفين في كافة دوائر الدولة وبحسب المتوفر من الأراضي المفروزة”.

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