2022/09/29 | 21:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبّبت وفاة الفنان الكبير أحمد حلاوة، قبل إتمامه تصوير مشاهده في فيلم “الجواهرجي” في أزمة لبطليه النجمين محمد هنيدي ومنى زكي، وهو الفيلم الذي كانت تنتظره الجماهير لرؤية النجمين في عمل مشترك بعد 25 عاماً من آخر عمل لهما معاً، وهو فيلم “صعيدي في الجامعة الأميركية”، حيث تأجل التصوير لفترة طويلة في انتظار إيجاد بديل يؤدي المشاهد المتبقية للفنان الراحل.

وكشف المخرج إسلام خيري، مصير تلك المشاهد، مؤكداً في تصريحات صحافية أنها مشاهد قليلة لن تؤثر في أحداث الفيلم، وأن الراحل انتهى من تصوير غالبية مشاهده قبل وفاته باستثناء مشهدين.

وعن موعد عرض العمل، أوضح أحمد سلامة أنه لم يُحدّد بعد، مشيراً إلى أنه “سيتم تنفيذ المشاهد المتبقية خلال الأسابيع المقبلة”.

الفيلم يشارك في بطولته: لبلبة، أحمد حلاوة، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، آسر ياسين، باسم سمرة، وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول الفنان محمد هنيدي الذي يجسد دور جواهرجي، وتلعب منى زكي دور زوجته، وتحدث بينهما مشاكل تعرقل حياتهما.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمد هنيدي في السينما، فيلم “الإنس والنمس”، وهو بطولة: منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي، قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة وكريم حسن بشير، وتم عرضه في 2021.

وكان آخر أعمال الفنانة منى زكي، فيلم “العنكبوت”، وهو بطولة: أحمد السقا، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبدالوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف: محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال، وتم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد هنيدي ومنى زكي في أزمة قبل اتمام فلم “الجواهرجي”.. والسبب) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد هنيدي ومنى زكي في أزمة قبل اتمام فلم “الجواهرجي”.. والسبب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).