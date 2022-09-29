شاهد بالفيديو.. تيم حسن يعرض مكافأة لمن يخرج أمواله من بنوك لبنان

2022/09/29 | 21:25 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تيم حسن يعرض مكافأة لمن يخرج أمواله من بنوك لبنان) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: TCrc0tvLq3k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تيم حسن يعرض مكافأة لمن يخرج أمواله من بنوك لبنان) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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