الخارجية الأمريكية تدين انتهاك إيران لسيادة الأراضي العراقية وتعلن مقتل أحد مواطنيها

2022/09/29 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

اعلنت وزارة الخارجية الاميركية مقتل احد مواطنيها في القصف الصاروخي الايراني على شمال العراق.ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في وزارة الخارجية الاميركية قوله انه " يمكن تأكيد مقتل مواطن أمريكي في هجوم صاروخي ايراني في منطقة كردستان العراق الأربعاء". واضاف اننا "ندين العدوان الايراني على كردستان وندعم العراق في رده على أي اعتداء".واعلنت السلطات الايرانية قصف اربيل والسليمانية بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الانتحارية لتستهدف مواقع المعارضة الايرانية ومناطق سكنية في الاقليم، فيما استعدت الخارجية العراقية السفير الايراني في بغداد لتسلمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة ضد العدوان الايراني.

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