2022/09/29 | 21:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طائرات (F16) العراقية تنفذ ضربة جوية ضمن قاطع غرب نينوى (فيديو)

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