2022/09/29 | 21:41 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس 09/29/2022، مقتل مواطن أمريكي في هجوم...

ظهرت المقالة الخارجية الأمريكية: مقتل مواطن أمريكي بهجوم صاروخي في كردستان العراق أولاً على المسلة.

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