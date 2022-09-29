2022/09/29 | 21:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أربعة أيام من اكتشاف تسريبات الغاز في خطي نورد ستريم للغاز، لم يتضح بعد الطرف الذي قد يكون وراء أي هجوم على خطي الأنابيب اللذين أنفقت روسيا وشركاؤها الأوروبيون مليارات الدولارات لمدهما، لكن محللين أشروا وجود مستفيدين وخاسرين من الحادث الذي قد يعرقل تصدير الغاز الروسي لأوروبا لسنوات قادمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استهداف "نورد ستريم".. من يمكن أن يستفيد ومن "الخاسر الأكبر"؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استهداف "نورد ستريم".. من يمكن أن يستفيد ومن "الخاسر الأكبر"؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).