2022/09/29 | 22:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Pk_1c9_DQ48

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. على أبواب تشرين.. طبخة الحكومة بنكهة الصواريخ وولادتها تتوسط الاحتجاجات في المحايد مع سعدون ضمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. على أبواب تشرين.. طبخة الحكومة بنكهة الصواريخ وولادتها تتوسط الاحتجاجات في المحايد مع سعدون ضمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).