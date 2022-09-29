2022/09/29 | 22:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مراجعة فروع المصرف ومنافذ الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يباشر بدفع رواتب المتقاعدين) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يباشر بدفع رواتب المتقاعدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).