الصيف يلفظ اخر انفاسه خلال الايام المقبلة بموجة حر جديدة

2022/09/29 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أوضح المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الخميس، أن موجات الحر ستعود يوم غد لاخر مرة في هذا الصيف.

وقال عطية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "سيكون هناك ارتفاعا تدريجيا بدرجات الحرارة اعتبارا من يوم غد الجمعة والاجواء تصبح حارة نسبيا خلال ساعات النهار وتميل للاعتدال خلال ساعات الليل والصباح".

وبين أن "سبب الارتفاع هو تمركز مرتفع جوي في الطبقات العليا من الجو يجلب تيارات هوائية مدارية حارة ويسبب حبس الحرارة في الطبقات السفلى لوجود منخفض جوي حراري".

وأشار الى أنه "سيكون هناك ايضا تقلبات متوقعة في اتجاه الرياح السطحية اعتبارا من يوم الاثنين في كافة المدن مع ارتفاع معدلات الرطوبة احيانا في مدن الجنوب خصوصا البصرة وميسان، وتستمر لغاية ظهر يوم الخميس المقبل وكذلك الارتفاع بدرجات الحرارة سيستمر طوال الاسبوع المقبل وتعود بعدها درجات الحرارة للانخفاض من جديد".

وأوضح أن "الانخفاض الشتوي الحقيقي بدرجات الحرارة سيكون نهاية شهر اكتوبر".

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