الحلبوسي: لا یجوز ترك الخصام السیاسي خارج أروقة البرلمان

2022/09/29 | 22:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، انه لا یجوز ترك الخصام السیاسي خارج ٲورقة البرلمان ، مبيناً انه من الضروري أن یتحاور الجمیع دون أي شروط مسبقة.وقال الحلبوسي […]

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