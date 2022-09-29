2022/09/29 | 22:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل ،اليوم الخميس ،مقتل مواطن أمريكي في هجوم صاروخي إيراني استهدف مواقع معارضة في إقليم كوردستان أمس الأربعاء.وقال باتيل إنه “لا يمكنه الإدلاء بأي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الأمريكية: نؤكد مقتل مواطن أمريكي في هجوم صاروخي في إقليم كردستان المركز الخبري الوطني.

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