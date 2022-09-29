2022/09/29 | 22:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نقلت وسائل إعلام عربية، عن وزارة الخارجية الأميركية، ان مواطناً أميركياً، قتل أثناء القصف الإيراني على إقليم كردستان.

ظهرت المقالة مقتل أميركي في الهجمات الصاروخية الإيرانية على العراق أولاً على ايرث نيوز.

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