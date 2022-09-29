بالوثيقة.. لجنة التربية النيابية تطالب بإعادة امتحان مادة الكيمياء لطلبة السادس الإعدادي

2022/09/29 | 23:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

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لجنة التربية النيابية تطالب بإعادة امتحان مادة الكيمياء لطلبة السادس الإعدادي المركز الخبري الوطني.

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