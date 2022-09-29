دولة القانون يحسم رئاسة الوزراء للسوداني ويحدد موعد تقديم كابينته الوزارية

2022/09/29 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو دولة القانون حيدر المولى ، الخميس، عن وجود تقارب كردي لإعلان اسم مرشح رئاسة الجمهورية بشكل موحد، مبينا ان مرشح الاطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شياع السوداني سيقدم خلال شهر واحد من تسمية رئيس الجمهورية اسماء الوزراء.

وقال المولى في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان " عقد جلسة البرلمان خطوة على المسار الدستوري والقانوني والتأخير تسبب بتعطيل مصالح المواطنين".

واضاف ان "هناك مباحثات ونقاشات تجري بين القوى الكردية من اجل الإسراع بتسمية مرشحهم لرئاسة الجمهورية وبات لزاما على الأحزاب الكردية الاتفاق على مرشح او الذهاب الى التصويت على اكثر من مرشح ".

وتابع ان "لدينا مؤشرات على ان الأمور طيبة والاتفاق الكردي بات قريبا على المرشح و بعد التصويت على رئيس الجمهورية سيكون امام رئيس الوزراء شهر واحد لتقديم كابينته الوزارية".

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