اخماد حريق شمالي بغداد

2022/09/29 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، اخماد حريق اندلع داخل مخزن شمال بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "فرقها نجحت بأحكام السيطرة على حادث حريق كبير اندلع داخل مخزن للأدوات ومواد وفحم الأراكيل مشيد من ألواح الجينكو مخالف لتعليمات السلامة في منطقة التاجي قرب الجسر الدوار".

وتابعت: "حيث استنفرت فرقنا في جانب بغداد الكرخ لتمنع امتداد الحريق إلى المخازن المجاورة لموقع الحادث لتنفيذ عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط المخزن المحترق لتحكم السيطرة التامة وتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وبينت أنها "على أثر ذلك طلبت فتح تحقيق وأستدعاء خبير الأدلة الجنائية لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المخزن".

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