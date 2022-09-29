الحلبوسي: دعم أمريكا للعراق إعلامي فقط ولا سلبيات على السوداني

2022/09/29 | 23:46 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس 09/29/2022، انه لا ملاحظات...

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