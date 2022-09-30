2022/09/30 | 00:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: x4Gw2Glmct0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احمد الوشاح: ان كان شباب تشرين حقاً أبنائكم لماذا تقتلوهم | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احمد الوشاح: ان كان شباب تشرين حقاً أبنائكم لماذا تقتلوهم | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).