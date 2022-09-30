2022/09/30 | 00:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع وجود مئات المكملات الغذائية في السوق التي تعد بعلاج البشرة السيئة والأرق، وغيرها من المشاكل التي يواجهها الناس، فليس من المستغرب أن يكون هناك ارتباك بشأن الأنواع المختلفة ومدى أمانها وفعاليتها وما إذا كانت تستحق أموالك.وقال أخصائي الطب الباطني، رونان فاكتورا: “من المهم أن تتحدث مع طبيبك قبل تناول أي نوع من المكملات، […]

ظهرت المقالة آثار ضارة لمكملات غذائية..



ما هي الأنواع التي يجب أن تحذرها؟ أولاً على ايرث نيوز.

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