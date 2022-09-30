أسهم شركة “آبل” تتراجع 4.5%

2022/09/30 | 00:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجلت أسهم شركة آبل تراجعا بنسبة 4.5% في تعاملات يوم الخميس، بعد أن قام محللو بنك أوف أمريكا بتخفيض تصنيف السهم.

وقال المحللون إنهم يتوقعون “طلبا أضعف من المستهلكين” خلال العام المقبل مشيرين إلى تحديات الاقتصاد الكلي، وقام المحللون بخفض تصنيفهم من شراء إلى محايد، كما خفضوا السعر المستهدف من 185 دولارا إلى 160 دولارا للسهم.

وجاء هذا التخفيض في أعقاب تقرير صحيفة “بلومبرغ” يوم الأربعاء، الذي ذكر أن شركة “آبل” طلبت من بعض الموردين التخلي عن خطط زيادة الإنتاج لجهاز “iPhone 14” الجديد بعد أن فشلت في رؤية ارتفاع الطلب كما كان متوقعا، ما ساهم بتراجع سهم الشركة.

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