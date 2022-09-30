بالوثيقة.. مطالبة برلمانية للتربية بإعادة امتحان مادة الكيمياء لطلبة السادس

2022/09/30 | 00:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثيقة حصلت “تقدم” على نسخة منها ، عن مطالبة لجنة التربية النيابية، وزارة التربية بإعادة امتحان الدور الثاني لمادة الكيمياء لطلبة السادس الإعدادي لتعذر وصولهم إلى المراكز الامتحانية بسبب إغلاق الطرق خلال الأيام الماضية.

ادناه الوثيقة:-

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