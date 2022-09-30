بوتين يعلق على

2022/09/30 | 00:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، بـ"تصحيح الأخطاء" التي ارتكبت خلال التعبئة الجزئية.

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