في كربلاء :قصة صحراء قاحلة تتحول الى مطار دولي (فيديو)

2022/09/30 | 01:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشروع عملاق [http://www.non14.net/151194] وفريد من

نوعه في العراق وحديث ويظاهي نظيراته

العالمية، ذلك هو مطار كربلاء الدولي

الذي تجتمع فيه خبرات عالمية من ثماني

جنسيات لها باع طويل في مشاريع بناء

المطا

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