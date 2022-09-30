شاهد بالفيديو.. عزيز:الحكومة الايرانية لم تبلغ أحد وقرار القصف أحادياً

2022/09/30 | 01:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OJysC5YKGw0

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