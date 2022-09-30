هجوم بالطائرات المسيرة على منزل قيادي في البيشمركة بالسليمانية

2022/09/30 | 01:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - السليمانية

افاد مصدر امني، الخميس، بان طائرات مسيرة شنت هجوماً على منزل قيادي في البيشمركة بالسليمانية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "هجوما بالطائرات المسيرة استهدف منزل القيادي في البيشمركة اللواء "محمد ريكر" في قضاء جمجمال بمدينة السليمانية".

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