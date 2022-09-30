2022/09/30 | 01:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: am9NMBi8dfw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حسن العامري : اعادة الثقة بالحلبوسي علامة نجاح لتفكيره السياسي وتعرية الإطار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حسن العامري : اعادة الثقة بالحلبوسي علامة نجاح لتفكيره السياسي وتعرية الإطار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).