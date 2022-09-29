الرئيس الأميركي يندد بالاستفتاءات

2022/09/30 | 01:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في معرض كلمة له، الخميس، إلى زعماء جزر المحيط الهادئ في قمة بالعاصمة واشنطن، قال بايدن "ما تسمى بالاستفتاءات كانت خادعة، خادعة على نحو مطلق.تم تصنيع النتائج في موسكو".

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