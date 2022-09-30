بوتين يوقع مرسوم اعتراف باستقلال مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه

2022/09/30 | 02:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراسيم تعترف بمقاطعتي خيرسون وزابوروجيه كأقاليم مستقلة.ونشرت الوثائق على موقع الكرملين.وسيستضيف الكرملين يوم الجمعة مراسم توقيع اتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، بالإضافة إلى مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وسيشارك فيها بوتين والبرلمانيون.

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