بوتين يوقع مرسومين بشأن الاعتراف بـ

2022/09/30 | 02:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، مرسومين بشأن الاعتراف بـ"استقلال" منطقتي خيرسون وزابورجيا المحتلتين.

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