كيف يمكن للولايات المتحدة دعم التعليم في العراق؟

2022/09/30 | 04:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت هذه الحلقة من برنامج "بالعراقي" تحديات التعليم في العراق، وكيف يمكن للولايات المتحدة المساهمة في تطوير منظومة التعليم في العراق؟

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