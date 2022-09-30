الكرملين يعلن تفاصيل حفل الإعلان عن

2022/09/30 | 05:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، يوم الخميس، إن الكرملين سيستضيف حفلا، يوم الجمعة، يتم خلاله توقيع اتفاقيات بشأن ضم الأراضي الأوكرانية المحتلة إلى روسيا.

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