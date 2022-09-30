دراسة: فوائد حاسمة لـ3 أكواب من القهوة يوميا

2022/09/30 | 07:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دراسة علمية صدرت مؤخرا أن شرب ثلاثة أكواب من القهوة يوميا، قد يحمي من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والموت المبكر.

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