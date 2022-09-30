2022/09/30 | 07:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، اتفاقيات من شأنها أن تضم إلى روسيا آلاف الأميال المربعة من الأراضي الأوكرانية فيما سيكون أكبر ضم قسري للأراضي في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحليل لـCNN: لماذا سيقوم بوتين بأكبر عملية ضم للأراضي في أوروبا منذ 1945؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحليل لـCNN: لماذا سيقوم بوتين بأكبر عملية ضم للأراضي في أوروبا منذ 1945؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).