وثيقة رسمية تكشف سبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية

2022/09/30 | 08:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وثيقة نشرتها السجلات الوطنية في اسكتلندا، يوم الخميس، أن الملكة إليزابيث الثانية توفيت في الساعة 3:10 بعد الظهر بتوقيت المملكة المتحدة في 8 سبتمبر في قلعة بالمورال في بالاتير بإسكتلندا، وأن سبب الوفاة ناجم عن "كبر السن".

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