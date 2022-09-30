"موقف أكثر صرامة".. واشنطن تعاقب شركتين صينيتين بسبب النفط الإيراني

2022/09/30 | 08:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة، الخميٍس، فرض عقوبات على شركتين صينتين بسبب انتهاك الحظر المفروض على عمليات تصدير النفط الإيراني.

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