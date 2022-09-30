التجارة توجه دعوة لاستلام مواد السلة الغذائية والتخفيف من تكدسها (فيديو)

2022/09/30 | 09:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادوجّهت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، دعوة للمواطنين لاستلام مواد السلة الغذائية والتخفيف من تكدسها في المخازن.وقال معاون مدير مركز مبيعات الامام علي التابع للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، رعد فياض لـ (بغداد اليوم): "من خلال جولاتنا الميدانية على الوكلاء، لاحظنا وجود بعض المواد لا تزال موجودة داخل محلات الوكلاء مما يتسبب بتكدسها"، مردفا بالقول: "نناشد المواطنين استلام حصصهم التموينية".واضاف ان "مفردات الحصة التموينية هي من افضل ما موجود في السوق".

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